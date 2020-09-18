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影／雷神亂入鏡頭預報天氣 澳洲主播被嚇傻

香港01 / 李納德
雷神亂入記者天氣預報現場嚇壞主播。圖片來源／ twitter
雷神亂入記者天氣預報現場嚇壞主播。圖片來源／ twitter

報天氣中途見到雷神（Thor）克里斯·漢斯沃（Chris Hemsworth ）怎麼辦，這名記者決定交給他報導！日前，澳洲一個節目到新南威爾士州考恩鎮（Scone）取景，當記者報導時，身後突然有路人入鏡，她轉身發現是雷神，二人還互動起來，雷神更幫手加鹽加醋報天氣，直播室內兩名主播嚇得不懂反應，鬼馬的雷神還趁機調侃，抱怨男主播早前訪問哥哥Luke Hemsworth也不採訪他，爆笑地嗆白：「你躲不過我的。」

在Marvel電影宇宙飾演雷神奇俠的澳洲男星克里斯·漢斯沃（Chris Hemsworth ），憑其一身勁爆肌肉迷倒不同年齡層的女性。日前澳洲節目《 Today Show》出外直播取景報天氣時，雷神竟以一副路人模樣「亂入」。

當時氣象記者菲利普斯（Lauren Phillips）對鏡頭說自己身處澳洲的馬都（Horse Capital），但連馬影都見不到，這時一個身型健碩的男子突然入鏡，原來是雷神本尊。記者菲利普斯相當專業，淡定地和雷神互動起來，說自己常常被笑表達能力和發音差，叫雷神幫幫手，他隨即接過稿子讀起來，二人的背景亦變成澳洲各地天氣預報畫面，由雷神聲音導航報天氣。

菲利普斯大讚雷神令她的工作更輕鬆，「你可能要接手我的工作了」。雷神說當時正和朋友一起做保育工作，並透露疫情期間他一直留在澳洲，「我在這裹一整年了」，又稱留在老家感覺很好，他有家人陪伴，而且可以躺下看着馬匹，過得很愜意。

菲利普斯強調報導前不知道有「特別嘉賓」，原本只打算隨便找個路人做訪問，但直播室的人說那兒只有馬，打算隨便找到個人也比訪問一隻野馬好。雷神聞言稱自己看起來的確像野馬，「我要逃了」，還打趣着對方快用繩套着他。

直播室內兩名主播Rebecca Maddern和Richard Wilkins被「特別嘉賓」嚇得目瞪口呆，兩人驚訝得張大嘴巴說不出一個字，定過神來才問：「這是真的嗎？」男主播Wilkins早前訪問過雷神的哥哥Luke Hemsworth ，所以雷神不禁嗆白對方：「你躲不過我的，我無處不在。」Wilkins隨即和雷神約好，笑說明天繼續由他報導，雷神笑笑口對身旁的記者菲利普斯說：「你要失業了」

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文章授權轉載自《香港01》

澳洲 主播 直播

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