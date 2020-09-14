驚！男童「300顆牙齒」塞滿嘴 染病原因仍是謎

一般兒童牙齒數量約有20顆，成人則是32顆左右，不過菲律賓一名9歲男童擁有「300顆」牙齒，導致他難以說話進食，經過檢查醫生判斷男童罹患多齒症，事實上男童2歲就長出50顆牙齒，但因為經濟困難無法立即就醫，牙齒數量才會逐年增加，所幸目前已開刀治療。

根據外媒報導，罹患多齒症的男童名叫約翰克里斯（Johncris Carl Quirante），父母在他2歲時驚覺不對勁，因為克里斯的口腔中塞滿50顆牙齒，有些甚至壓迫到下巴，可礙於家中經濟狀況無法就醫治療，直到克里斯5歲時才初次接受檢查，當時嘴中有150顆牙齒，9歲時已翻倍成300顆。

醫生認為放任下去會有嚴重後果，因此決定動手術拔除40顆牙齒，日後需再進行7次手術才能完全去除，克里斯到時得戴牙套來矯正咬合問題。據了解，全世界有1-4％的人口罹患贅生齒，會有少數的多生牙，但多齒症則很罕見，目前醫學界仍不了解染病原因，但應該跟遺傳因素有關。