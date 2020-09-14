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老爸終於報仇了！拿兒子挖苦生日卡 28年後加倍奉還

聯合新聞網 / 綜合報導
美國網友四十二歲生日時，收到老爸寄來的生日卡，一看竟是二十八年前自己送給四十二歲老爸的手繪生日卡。圖／取自Rob Witts
美國網友四十二歲生日時，收到老爸寄來的生日卡，一看竟是二十八年前自己送給四十二歲老爸的手繪生日卡。圖／取自Rob Witts

英國媒體《每日星報》（Daily Mail）報導，美國網友維茲（Rob Witts）在四十二歲生日時，收到老爸寄來的生日卡，一看竟是二十八年前自己送給四十二歲老爸的手繪生日卡。讓維茲驚呼：「老爸拿多年前我挖苦他的卡片回贈我，他終於報仇了，我們扯平啦。」

原版卡片封面畫著一個裂嘴笑的小人揮手，旁邊寫著：「嘿大家！他已經四十二歲了！當然囉...」翻開內頁標註著：「沒有人會在意的啦，對吧？老爸四十二歲生日快樂！羅比留」

二十八年後，維茲老爸改寫原版卡片，除了將內頁的「老爸」改成兒子的名字、署名者改成「老爸」。還在一旁加註：「我猜如果你等得夠久，就能發現種瓜得瓜，種豆得豆。」

網友老爸改寫原版卡片內容，回贈網友。圖／取自Rob Witts
網友老爸改寫原版卡片內容，回贈網友。圖／取自Rob Witts

這篇推文短短三天內，已獲得超過十萬人按讚。網友iamthelaw回想起自己在爸爸五十歲時，也送給他很多玩意兒包括：假髮、防失禁尿褲、威而鋼、拐杖，還請升降梯的推銷員到家裡：「我今年四十八歲，已經挫勒等囉...」

網友波婷（Marina Bolton）則說，這個故事最美的部分在於「爸爸小心保管你送他的卡片，直到他能送你的那一天。」

維茲透露，自己這幾天打電話回家，從老媽那邊得知，老爸這幾年並沒有惦記著要復仇，他們只是最近剛好打開閣樓箱子，發現了這張卡片。但維茲說，自己可以確定的是，「他跟很多人觀察到的一樣，是個很棒的老爸。」

英國 親子

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