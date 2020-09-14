他搬新家遇惡鄰！深夜烤肉嬉鬧 水往自家院子亂倒

中秋節要到了，不少人正計畫月圓團聚，準備在家中庭院大開烤肉趴吧？不過要小心，日本最近出現了「道路族」這個詞，專指在自家周圍玩過頭，喧嘩嬉鬧不顧左鄰右舍安寧的人，讓許多人頭痛不已。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位千葉四十多歲的男性向網站投稿，說他就碰到了「道路族」惡鄰。他表示剛搬來新家不久，但才一搬來，就整天聽鄰居小孩整天打籃球、玩滑板等吵鬧不絕於耳。他們還經常衝到馬路上，造成來車喇叭聲大作。而家長不阻止就算了，還陪著他們一起喧嘩。

而近來的行徑更是變本加厲，深夜鄰居們居然在庭院內烤肉，都過了晚上十點還不肯結束，絲毫沒考慮到鄰居作息。此外，他們最近還開始弄來充氣泳池玩水，玩完過後的水還往投稿者的家裡傾倒，行為相當惡質。

投稿者雖然兩度找來警察求助，但警察也只能柔性勸導。雖然惡鄰行為的頻率確實有減少，但整體還是依舊改善不大。而因為肺炎疫情的關係，不少日本人必須在家工作，使得此類「道路族」災情頻傳，成為日本新的社會問題。