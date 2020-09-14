馬國醫師六頁簡報徵女友 表現好者每月再賞津貼

馬來西亞媒體《星報》（The Star）報導，當地二十六歲的醫生巴哈林（Muhammad Naquib Hasief Baharin）月初在他的推特（Twitter）放了六頁簡報徵求約會對象，不到兩周便收到超過兩百份「申請書」。

巴哈林簡報以「為什麼妳該跟我約會」為題，介紹自己的背景，好比喜歡分享哏圖、玩別人的寵物、睡覺、烹飪。他還列出自己的「優勢」，例如：帶去家族聚會很得體、很會做PPT、吃飯時嘴巴會閉起來、身上總是帶巧克力。

巴哈林也說明自己理想型的條件，包括要住在柔佛（Johor）、教育程度高、個性成熟、用餐禮儀良好、能懂得他的笑點、願意參加家族聚會。巴哈林指出，最初會有一到三個月的「試用期」，會提供對象生日福利，並視每個月的表現核發津貼。

巴哈林提到，他一開始製作這個簡報，只是為了下載手機上的一個應用程式，後來想到這也是尋找感情對象的途徑。他強調，自己絕不是想貶低女性，而希望認真尋找對象：「外表不是我看中的主要條件，我在乎的是對方的教育、個性、以及是否跟我家人處得來。」巴哈林很驚訝收到兩百多則回覆，導致他手機出現問題。

巴哈林列出自己的優缺點，缺點包括「常被媽媽嫌音樂太吵」。圖／取自 Muhammad Naquib Hasief Bin Baharin

巴哈林列出自己的興趣。圖／取自 Muhammad Naquib Hasief Bin Baharin

網友愛爾莎（Sofee Elsa）表示，自己也想做一份像巴哈林這樣的徵友簡報。網友達（Da）則笑說，巴哈林連自己有蘋果手機都拿來說嘴：「搞不好只是iphone 5s咧。」