像極了旅行！ 泰航咖啡廳神還原客艙 即點即做飛機餐日售約2000份

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致包括泰航（Thai Airways）的航空公司航班大減，泰國很多人也因其他國家實行防疫措施無法出國。公司看到其中商機，將總部咖啡廳已改裝成以飛機客艙為主題的餐廳，讓人們「欺騙」自己的大腦一下，想像自己在出國旅遊途中。

這家餐廳9月10日開始營業時，已有百多名客人「登機」，品嚐已有一段時間沒吃的飛機餐。公司供應的餐點也不是預製及加熱，而是「即叫即做」，包括義大利麵及印度薄餅等。

為求讓人們置身機上用餐的感覺更逼真，餐廳裝修「神還原」機艙設計，包括設置飛機座椅，以及跟機艙地板一模一樣地毯等。餐廳外也設置了登機用的樓梯及天橋，讓一們登上就有準備上機的感覺。

這家餐廳每逢周三至周五、上午7時至下午2時營業，每天能賣出約2000份飛機餐，熱盤及主菜則在上午9時開始供應。泰航見人們反應踴躍，還擬將其他辦事處也改裝成餐廳，為很想至少來個「偽旅遊」的人提供服務。

顧客踏上登機樓梯，象徵「旅程」開始。（THAI Catering FB）

餐廳並非全部都改裝，但足以吸引「旅客」慕名而來。（THAI Catering FB）

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文章授權轉載自《香港01》