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牛肉抹巧克力醬再乾式熟成35天 味道竟似這款高級食材
自許牛魔王的人定必對dry-aged beef（熟成牛肉）流口水，像紅酒和起司一樣，經過時間的洗禮，牛肉的肉質和風味會昇華，牛味更出眾。有別傳統的乾式熟成（dry-aging），把牛肉吊掛起來置於熟成室中，YouTube頻道「Guga Foods」則做了一場驚人實驗，竟然用超甜的Nutella巧克力榛果醬，塗在肥美的牛肋肉表面，然後才放進冰箱乾式熟成35天，最後牛肉沒有變壞，但入口的味道竟然和一種高級食材很相近。
牛隻被屠宰後會在6至12小時內肉質變僵硬，此時若乾式熟成牛肉，把牛肉置於恆溫及恆濕的熟成室中，牛肉所含的蛋白酵素與微生物便發揮作用，分解肌肉纖維，令肉質變軟嫩，同時提升牛肉的風味，讓肉味更濃郁。
「Guga Foods」的頻道主曾挑戰各種乾式熟成方式，這次大膽選用Nutella巧克力榛果醬，他把巧克力榛果醬均勻地塗在牛肉上，每一寸角落也不放過，整塊牛肉表面鋪滿巧克力醬，看起來像極巧克力榛果醬蛋糕，頻道主隨即把牛肉放進冰箱乾式熟成35天。
35天後頻道主從冰箱拿出Nutella巧克力榛果醬牛肉，看到肉汁滲出表面，底部也有一點血水，翻開Nutella巧克力榛果醬會看到牛肉表面有不少像霉菌的白點，他擔心變壞，忍不住用鼻子聞，幸好牛肉的味道沒有壞掉，讓他放心繼續切掉表面泛黃變硬的部分，切至核心部分時看到牛肉鮮嫩，肉質呈鮮紅色，牛肉拿在手中感覺非常柔軟，他也鬆一口氣，放心繼續實驗，即煎熟試吃。
關鍵時刻到了，這片經Nutella巧克力榛果醬特別乾式熟成的牛肉味道如何？頻道主一吃放進嘴巴，不到一秒就吐出來，他說味道讓人作嘔很奇怪，吃下去像放在冰箱冰了太久的松露，口感糊糊的，味道就是很怪異。
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文章授權轉載自《香港01》
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