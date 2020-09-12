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男子猛哀肚子痛！醫緊急手術「取出4捲鈔票」 他竟胃藏萬元現金

聯合新聞網 / 綜合報導
埃及醫院自一男子體內取出4捲紙鈔。 圖／翻攝自AJA.Egypt
埃及醫院自一男子體內取出4捲紙鈔。 圖／翻攝自AJA.Egypt

世界這麼大，各種奇人異事屢見不鮮。近日在埃及有一位男子，因為肚子痛而緊急到醫院求助，經過醫生檢查發現，竟然是因為身體裡「有錢」！在經過長達四個小時的手術後，成功取出了四捲鈔票，總價值高達6500埃及鎊（約新台幣12000元）！

埃及媒體報導，除了鈔票以外，男子體內還藏有數枚硬幣、39片指甲、指甲刀和打火機等物品。經過醫師詢問，該名男子坦承他平常就有「吃錢」的習慣，這些異物也讓他的腹部和腸道嚴重感染，儘管經過手術後已順利取出，但後續仍需要更進一步的治療。

埃及醫院自一男子體內取出4捲紙鈔。 圖／翻攝自AJA.Egypt
埃及醫院自一男子體內取出4捲紙鈔。 圖／翻攝自AJA.Egypt

根據醫生的說法，像這樣的案例已經不是第一次遇到，過去也有不少喜歡亂吞東西的病人。像是去年在其他家醫院，就有醫生從一名病人的胃裡面取出超過20支湯匙、4支叉子和許多支牙刷，甚至還有人會把珠寶、首飾等貴重物品吞下肚。

對此網友們也紛紛驚訝表示「原來一餐1.2萬元這麼飽啊」、「藏私房錢」、「真難養，一定要吃現金」、「原來是哆啦Ａ夢啊！這個百寶袋的空間還真是大呢」、「讓我想到某話哆啦A夢把媽媽當存錢筒」。

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