新郎婚禮現場打電動 新娘眼神死網友看傻：太誇張

婚禮是人生大事，若是新郎在婚禮現場打電動，恐怕無法讓人接受。國外論壇「Reddit」近期出現一則貼文，只見新郎坐在新娘旁邊，專注著看著筆電打電動，一旁的新娘則是眼神呆滯望著前方，引起網友熱議，直呼新郎太不專心。

網友貼出照片，只見新郎穿著西裝，一手放在筆電玩著一款叫「足球經理人（Football Manager）」的遊戲，而一旁的新娘則是穿著禮服，眼神呆滯地望著前方。不少網友紛紛留言稱「新娘看起來已經對新郎失去信心了」、「新娘應該對新郎感到失望」、「拿出你的熱情啊」。不過事後有媒體找到這位新郎詢問事情發生的過程。

根據「sportbible」報導，這位新郎叫布拉克（Burak），婚禮當天他帶著電腦想要播放婚禮用影片，但是由於會場出現一些技術性問題，兩人被迫在休息室內等待30分鐘，這時他開玩笑地拿出筆電開啟足球經理人遊戲來玩。布拉克稱「我的意思是，如果我不開玩笑的說，我妻子可能會砸了我的電腦」、「我玩了一場世界盃，一場聯賽，然後關了我的電腦」。

布拉克表示自己每天下班會玩3至4小時，週末更可以玩6至7小時。不過妻子並不會太反對，她認為只要布拉克有時間陪她，這些興趣她都可以接受。布拉克事後也貼出自己跟老婆的甜蜜合照，證明自己最愛的不是遊戲，而是自己的妻子。