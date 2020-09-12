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喪屍確實存在？揭秘海地死人復活真相 哈佛雜誌分析案例

香港01 / 夏洛特
喪屍示意圖。圖／摘自imdb
喪屍示意圖。圖／摘自imdb

提起喪屍（Zombie），人們可能最先想起近日上映的《屍殺半島》劇情，腦海浮現它們肆意咬食人類的畫面。現實中喪屍有可能是真實存在嗎？專門分享懸案的Youtuber「小烏」為此介紹過一則被哈佛醫學雜誌驗證過的喪屍案例，內容講述海地自殖民時期開始，屢有喪屍出沒傳聞，最終經科學家反覆查證後，發現了一個嚇人真相。

喪屍傳聞最早出現於加勒比海的一個島國──海地（Haiti），當地不少黑人自法國殖民時期開始信奉巫毒教（Voodoo），認為該教派巫師（又稱柏科爾／Bokor）有把死人復活勞役的秘術。

美國探險家「威廉．錫布魯克」（William Seabrook）於1929年到當地視察一年後，寫成著作《魔法島》書中描述巫毒教有飲血儀式，以及有法術召喚屍體從泥濘中爬出。錫布魯克指，這些被叫醒的屍體雙目無神、表情遲鈍、身驅瘦弱，全身僅有用麻袋做成的破爛衣服。

由此聽來與當地被折磨至衣不遮體、食不果腹的黑奴情況相似。該著作隨後在美國引起迴響，人類學家「尼爾．赫斯頓」（Zora Neale Hurston）在1936年亦決定到海地視察，並在其旅遊小說《告訴我的馬》（Tell My Hourse）中發表一張疑似是女喪屍的照片。

有人類學家1936年拍下了一張疑似是海地女喪屍的照片。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）
有人類學家1936年拍下了一張疑似是海地女喪屍的照片。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

赫斯頓透露當時看到有女子雙眼無神，猶如行屍般慢行於街上，被當地人一眼認出是30年前死去的一名女子。不過，此事隨後於1945年遭到精神病學家「路易斯．馬斯」（Louis P．Mars）質疑，指女喪屍長期患有眼疾，而且有月經出現，理應不是當地人指稱是已經60多歲的女人。

眾說紛紜下，當地在1981年再有喪屍出現的事跡。女子「安潔莉娜．納西斯」（Angelina Narcisse）在親兄長克萊維厄斯．納西斯（Clairvius Narcisse）死後18年，再次遇上對方。納西斯成功佐證身份後，親述死後被巫師從泥濘中挖出，再帶到一個大農場做苦工的經歷。

他形容當時自己幾乎毫無意識，活在一種類似昏迷的狀態。直至兩年後才稍為恢復意識，並與其他「喪屍」逃出生天。但納西斯未敢即時回家，只因他打聽到當初是其友人指使巫師將自己「死而復生」。

消息一出，引來哈佛植物學家理查·伊文斯·舒爾茲（Richard Evans Schultes）與其學生韋德．戴維斯（Wade Davis）的關注。他們在1982年間拜訪了多名巫毒教巫師，最終取得該教將死者「復活」的部分真相。

1.下葬儀式有異

在巫毒教下葬儀式中，巫師會在死者臉上塗上神秘粉末，然後白布包裹屍體，並搖動法器。有巫師透露。他們相信法器可將死者靈魂吸入，只要法器仍在，死者便會一直受其操縱。

但有學者相信，「死者」本身是假死狀態，其臉上的粉末有可疑之處。

2.粉末有假死效用？

學者化驗後發現，粉末包含磨碎蜥蜴、蛇、樹蛙、蜈蚣、蚯蚓等成份，另有磨成粉的人骨、曼陀羅和河豚，當中河豚毒素有令人無法動彈、說話，但意識完全清醒的症狀。曼陀羅則有顛茄鹼可導致混亂、幻覺和記憶喪失。兩者引發的症狀和被製成「喪屍」的人感覺行為相似，故有理由懷疑海地多年來的「喪屍」其實是活人。他們在假死後被重新喚醒，並被巫師以藥瞞騙，以為自己是做勞役的「喪屍」。

3.未完全破解粉末

1986年哈佛雜誌刊登針對海地喪屍的研究文章，引發質疑，部分學者認為公開不人道的「喪屍」配方存有道德問題，另有學者認為雖然河豚毒素可造成癱瘓和神經麻痺，但癱瘓後應該無法進行體力勞動。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】

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文章授權轉載自《香港01》

海地 河豚 哈佛 屍體

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