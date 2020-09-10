領完錢回家！主人遇劫匪持槍威嚇 杜賓犬捨身護主擋子彈

南非豪滕省布拉克潘鎮（Brakpan）58歲男子雅格（Loodewyk De Jager）上周二（1日）到銀行提款後駕車回家，怎料家門前突然走出兩名持械男子，其中一人拿槍指向雅格搶劫，所幸兩隻杜賓犬「尼基」（Niki）與「杜威爾」（Duiwel）即時衝出來護主，混亂中「尼基」中了一槍，幸好未擊中要害，而劫匪見事跡敗露便揚長而去。

監視畫面中可見，雅格當日駕車抵達門外，兩名持械男子突然從後方一輛私家車內跑出，並拿槍威嚇雅格交出財物，此時雅格的孫女剛好打開大門，兩隻杜賓犬犬見狀立即撲向劫匪，糾纏間尼基中槍，而劫匪眼見事敗露慌忙驅車逃去。

雅格表示「兩名劫匪先是過來敲我的車窗，接著搶走車匙，我暗示讓他們開走車子，反正有買保險，但他們後來問說『錢藏在哪裡？我知道你身上有錢』，因此我猜他們早已盯上我」。幸好孫女恰巧帶著兩隻愛犬來迎接他，否則性命難保，「其中一個劫匪被撲倒在地，他情急之下開了三槍，一槍擊中尼基，一槍驚險地擦過我孫女的腳邊，一槍則射向天空」。

事後經過獸醫檢查，證實尼基的背部被子彈射穿，所幸未傷及要害，接受手術縫了14針已無大礙。雅格很感激尼基勇敢捨身保護，「尼基很勇敢，救了我一命，畢竟匪徒隨時可以開槍射殺我，尼基現在情況很好，健壯且充滿活力，感謝上帝，我們都避過了一劫」。

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文章授權轉載自《香港01》