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「無人在家」愛犬卻對空氣狂吠 監視器錄下詭異畫面

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享在檢查家中寵物監視器時，意外發現其中詭異的畫面，嚇的讓她PO上網詢問網友意見。 圖／翻攝自TikTok @makeupby_ileen
一名女網友分享在檢查家中寵物監視器時，意外發現其中詭異的畫面，嚇的讓她PO上網詢問網友意見。 圖／翻攝自TikTok @makeupby_ileen

隨著社會價值觀的轉變，毛小孩在家中地位不再只是寵物，更是家裡的一份子，許多飼主為了家中毛小孩的安全會裝設「寵物監視器」來確保牠們的安全。但一名女網友分享在檢查家中寵物監視器時，意外發現其中詭異的畫面，嚇的讓她PO上網詢問網友意見。

英國媒體《鏡報》報導，一名帳號名為ileensilva的女網友在TikTok分享了一則寵物監視器的畫面，並說明因白天沒有人在家，會擔心兩隻狗狗的安危，所以才刻意裝上這台監視器，沒想到也意外錄下了非常詭異的畫面。

畫面中可以看到兩隻狗跳上沙發後，就不停的對外狂吠，而放在沙發上毯子的一角也詭異的被「拉扯」，且擺動的幅度也持續增大，直到其中一隻狗狗看到毯子有異狀，才站上沙發的扶手開始吠叫，這時候毯子才停止擺動。

事後，該名女網友將此影片上傳至TikTok，因而引起網友們熱議，紛紛表示「好可怕」、「毯子真的越動越明顯」、「可能它太孤單了，所以才想跟狗狗玩」。但也有人認為影片中的毛毯並非超自然現象，可能是外面風太大了，毯子才會晃動。對此，這名女網友也表示自己並沒有想到會拍到「看不見的朋友」，不過「這位朋友」並沒有傷害狗狗，可能只是想逗逗牠們玩。

寵物 毛小孩 TikTok 英國

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