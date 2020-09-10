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被女友逼吃素漢堡 他在Ubereats偷拜託廚師「幫我加點起司」
近年吃素風潮愈來愈興盛，素食者捨棄動物肉，改吃用豆類和植物蛋白製成的「假肉」漢堡，但葷食者可能吃不習慣。一名男子被素食主義女友逼吃素肉漢堡，偷偷在外送訂單央求廚師加點起司給他解饞，廚師這則訂單PO上網引發討論。
每日郵報報導，澳洲黃金海岸一間餐廳的廚師收到透過Ubereats下訂的訂單，屬名Aiden的男子點了一份素漢堡，在備註欄寫道：「我知道要求素肉漢堡這樣做很怪，事實上我非吃素者，但我女友不讓我吃牛肉漢堡，因為她認為我喜歡屠殺牠們，而且她覺得我持續吃肉會得心臟病。可以請你幫我加一點起司，讓我的人生有一點點樂趣嗎？」。
這名廚師將這則訂單留言貼上Reddit，並說這是他看過最棒的要求，很多網友也大表同情：「如果我是廚師會偷偷把素肉換成牛肉，並丟一大片起司上去」。還有人注意到這個素漢堡的價錢為澳幣25.9元（約新台幣546元），直呼素食怎能賣這麼貴，有人嘲諷道：「這漢堡裡是不是有加松露？」。
近年掀起吃植物肉（未來肉）的風潮，支持者聲稱以植物為原料做出媲美真肉的肉品，對健康、環保和動物保護都友善的食物。植物肉的前景也被許多名人看好，比爾蓋茨、李嘉誠等人都參與投資，盼未來能打進主流市場。
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