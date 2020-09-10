聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本電影雜誌出版「脫星特輯」 慘遭網友砲轟下架
許多電影女星為了藝術表現，不惜在片中寬衣解帶。近日就有日本出版公司，發售一本女明星全裸入鏡的特刊，沒想到遭到網友大力抨擊，還沒上市便已下架。
根據日本媒體「livedoo news」報導，以製作電影專刊為主的出版社「近代映画社」原先預計在9/7發售「在家也能鑑賞 在電影中全裸的女明星們100」特刊。雜誌中羅列了安海瑟薇、安潔莉娜裘莉等知名好萊塢女星陣容，並且以她們在大螢幕中裸身上陣的演出為噱頭，讓影迷們可一本收齊這些大牌女星的裸戲時刻。
然而在9/4宣傳一出，旋即遭到排山倒海的批評。日本網友表示：「完全無法接受……不希望電影雜誌用女星裸體當作吸引人的方式」、「簡直和當今電影界背道而馳……都沒有工作人員覺得有問題嗎」。
在各方指責下，近代映画社只好刪除了宣傳文章，並在9/7在推特上宣布「不好意思造成大家的反感……該出版物將終止發行。未來會加強審查，盡量不再犯同樣的錯」，宣布停止出版計畫。不過消息公開後，也有網友認為，「想看的人去買，不想看的人不要買就好啦」。
この度、近代映画社にて予定しておりました出版物に関しまして、告知をご覧頂いた皆様に不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございませんでした。— スクリーン・オンライン（SCREEN) (@screenonline) September 7, 2020
頂いたご意見を真摯に受け止め、当該出版物の発売を中止致しました。
今後このような事のないよう企画内容を十分に精査して参ります。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言