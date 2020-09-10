日本電影雜誌出版「脫星特輯」 慘遭網友砲轟下架

許多電影女星為了藝術表現，不惜在片中寬衣解帶。近日就有日本出版公司，發售一本女明星全裸入鏡的特刊，沒想到遭到網友大力抨擊，還沒上市便已下架。

根據日本媒體「livedoo news」報導，以製作電影專刊為主的出版社「近代映画社」原先預計在9/7發售「在家也能鑑賞 在電影中全裸的女明星們100」特刊。雜誌中羅列了安海瑟薇、安潔莉娜裘莉等知名好萊塢女星陣容，並且以她們在大螢幕中裸身上陣的演出為噱頭，讓影迷們可一本收齊這些大牌女星的裸戲時刻。

然而在9/4宣傳一出，旋即遭到排山倒海的批評。日本網友表示：「完全無法接受……不希望電影雜誌用女星裸體當作吸引人的方式」、「簡直和當今電影界背道而馳……都沒有工作人員覺得有問題嗎」。

在各方指責下，近代映画社只好刪除了宣傳文章，並在9/7在推特上宣布「不好意思造成大家的反感……該出版物將終止發行。未來會加強審查，盡量不再犯同樣的錯」，宣布停止出版計畫。不過消息公開後，也有網友認為，「想看的人去買，不想看的人不要買就好啦」。