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新人婚禮遭「生父」闖入阻止大喊：你們是親兄妹

聯合新聞網 / 綜合報導
結婚示意圖。 圖／ingimage
結婚示意圖。 圖／ingimage

肯亞發生一起因身世不明，竟誤和手足成婚的亂倫烏龍事件。一對同父異母的兄妹因不清楚自己的親生父親是誰，在成婚前一刻才被生父跳出來阻止，最後婚事告吹。

DAILY NATION報導，肯亞一對新人約坦（Jotham）和安娜（Anne Magwi）在教堂舉辦婚禮，突然被一名自稱是他們父親的男子闖入阻止，聲稱這對新人是兄妹，不得結婚

這名闖入男子詹姆斯（James Sidai）表示，新郎約坦是他和妻子所生，而新娘安娜則是他與另一名女子的小孩。詹姆斯和妻子感情不睦，妻子得知詹姆斯外遇，就帶著年僅一歲的約坦離家。但詹姆斯也未與小三順利走下去，因為經濟吃緊等種種問題，懷有四個月身孕的小三最終也離開了。

在那之後，詹姆斯再婚並育有三子，他持續向親友蒐集兩個孩子的照片，希望跟他們重新聯繫上，但他一直沒能獲悉前妻的下落。之後得知小三已生下一個和他外貌相似的女兒，他甚至一度在自己兒子就讀的小學裡見到這個女兒，卻沒能搭上話。直到他看到朋友群組裡貼出兒女要結婚的訊息，於是殺到教堂去阻止。

這對新人都不知道詹姆斯是自己的親生爸爸，約坦一直以為爸爸已車禍身亡，安娜則把已故繼父當作親生父親。

這場婚宴被緊急喊卡，牧師要雙方坐下來開會協調，會議結束後，新郎約坦氣沖沖地開車離開，徒留母親在現場哭泣；新娘安娜也與母親黯然搭車離去。

牧師告誡，家長不應該對小孩隱瞞生父母的身分，不要用意外身亡之類的理由帶過，這是不虔誠的行為。

結婚 教堂 肯亞

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