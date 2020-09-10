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國外夫妻懸崖邊45度凌空拍婚紗如死亡瞬間 網驚：差點變遺照

香港01 / 向樂高
美國一對新婚夫妻拍攝超驚險婚紗照，其中一張是新娘單腳彎腰全身傾斜向後靠，新郎更只是單手伸出，沒有拉住新娘，看來非常驚險。圖擷自Facebook Mason Gardner
美國一對新婚夫妻拍攝超驚險婚紗照，其中一張是新娘單腳彎腰全身傾斜向後靠，新郎更只是單手伸出，沒有拉住新娘，看來非常驚險。圖擷自Facebook Mason Gardner

婚紗照是一對新人特別的回憶，即使過了很多年都可以拿出來回味，美國一對新婚夫妻就拍了一組令人膽顫心驚的婚紗照，他們在懸崖上拍攝，新娘單腳彎腰全身傾斜向後靠，新郎更只是單手伸出，沒有拉住新娘，非常驚險，讓網友都「嚇得出汗」，甚至批評玩命，不過攝影師出面解釋其實做足安全措施。

這對來自美國阿肯色州（Arkansas）的新婚夫妻30歲的瑞恩（Ryan）和28歲的妻子斯凱（Skye Myers）本來希望舉行一場盛大的婚禮，不過由於疫情的影響不得不改變計劃，縮小規模。瑞恩和斯凱交往4年，他們都喜歡戶外活動和冒險，經常一起徒步旅行、划橡皮艇、露營等等，所以最後他們選擇在戶外舉行只有約12名來賓的小型婚禮，並在自然園區內拍攝這組與眾不同的婚紗照，留下特別的回憶。

幫他們拍攝的是攝影師梅森（Mason Gardner），其中一些照片是由瑞恩和斯凱站在地標景點「惠特克點徑」（Whitaker Point）懸崖的崖邊，斯凱上半身更是傾斜45度向後靠，半身凌空在懸崖上，而瑞恩只是一手拉住妻子；另一張婚照中，瑞恩的手更沒有拉住斯凱的手，加上斯凱往下望，像快要掉下去一般，令人看得倒抽一口涼氣。

看似可怕的照片在網上引起迴響，有人擔心太過危險了，更怕「婚紗照變遺照」，不過攝影師梅森其後解釋，其實斯凱拍攝時有綁攀爬專用的安全繩，所有設備和安全繩都有專家檢查，相片的效果只是在後製時把安全繩除掉了。瑞恩和斯凱都非常喜歡照片，表示攝影師和幫助他們的人都表現得令人驚豔。

網友認為這些動作非常危險，但攝影師梅森則出面說明其實新娘有綁上安全繩索，只是照片經後製修圖，保證當下絕對安全。圖擷自Facebook Mason Gardner
網友認為這些動作非常危險，但攝影師梅森則出面說明其實新娘有綁上安全繩索，只是照片經後製修圖，保證當下絕對安全。圖擷自Facebook Mason Gardner

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文章授權轉載自《香港01》

夫妻 婚紗 攝影

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