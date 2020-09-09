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不要招惹這個女人！嬌小英國悍妻護夫「連環巴掌賞路人」
英國媒體《每日電訊報》 （The Daily Telegraph）日前報導，澳洲一名二十七歲的女建築工人漢卓（Nicole Hendrie），在未婚夫戴立（Lewis Daley）與路人發生肢體衝突、頭被暴擊壓地時，便一把抓住路人上衣，並猛推、猛賞對方耳光。
漢卓與戴立當場被逮捕，並以傷害罪名羈押入獄。受害路人堅稱，漢卓與戴立當時朝他們的方向，瞪著他們看，漢卓並開始對他們叫囂、飆髒話，接著戴立就跟路人扭打起來。
漢卓的委任律師山特（Andrew Sant）強調，身材嬌小的漢卓是看到戴立受傷，才加入戰局：「她只是為了保護未婚夫。」山特說，漢卓不敢相信竟然是自己跟未婚夫被捕，而不是對方被捕。但山特表示，漢卓對於自己愚蠢的行徑，仍覺得非常羞愧，也知道自己行為很不應該。
漢卓六年前從英國移居雪梨，原訂六月和戴立舉辦婚禮，因疫情延期。在此之前漢卓沒有犯罪前科。
法官認為漢卓有悔意，最後判處兩年有條件釋放令（conditional release order ，意指不會留下刑事犯罪記錄，也不會受到指控）。漢卓月底將再次出庭。
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