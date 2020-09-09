美國男子划皮艇 撈瓶中信與「35年前小女孩」相逢

美國電視台WBOC日前報導，當地男子沃斯穆斯 （Brad Wachsmuth）在划皮艇時，發現河中漂浮的瓶子裡裝著一封信，竟是來自三十五年前的字跡：「如果你發現這封信，請回信，並請介紹你自己。」

沃斯穆斯聯繫到寄信者，意外得知當年寫信的小女孩莉德（Cathi Riddle）還住在當地。莉德說，三十五年前她和表妹在海邊玩，決定寄出這封信，看信可以漂多遠。信中寫著小女孩們的喜好跟生活點滴：「我們很喜歡動物。你有養寵物嗎？我們有一隻狗。」

沃斯穆斯認為信的內容很純真、美好。他表示平時划皮艇時，會順手清理河裡的垃圾。撿到瓶中信的那天，恰巧是熱帶風暴離境後幾天，河水被攪動得很混濁。原本沒特別留意這個瓶子裡的物件，只覺得是一般垃圾，是同行朋友察覺裡面好像有東西才倒出來看。

沃斯穆斯很驚訝經過這麼多年，信並沒有漂很遠：「三十五年來，這個地方經歷潮起潮落，還有暴風雨、熱帶風暴、颶風等氣象變化，但最後瓶中信居然還留在同一個水域。」

莉德也覺得很不可思議：「瓶中信沒有漂很遠，不過或許它環遊世界一圈了，才又回到原來的地方。」