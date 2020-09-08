從小對外型自卑！日本中年男一年約會300美女 Cosplay比女生還美

在看臉的時代，外表不出眾就注定出Pool無望？日本有位長相平凡的大齡男子平手，先生，從小對自己外型感到自卑，但經過大病後，平手立志成為受歡迎的人，於是暴風逆轉成約會達人，一年成功約會300美女！

今年41歲的平手，在初中就意識到自己並不好看，從少年時期起在情路上亦相當坎坷，交過的幾位女友最終都因搭上帥哥而劈腿，這讓平手對女生開始抱有戒心。直到30歲時，不幸患上大病導致心肺驟停，從鬼門關走了一圈後，平手立志成為圈子中受歡迎的人，之後更暴風逆轉成約會達人，一年間成功約會300名美女！

早前，日本綜藝節目《NEWSな2人》曾追訪過平手，看看到底是憑著甚麼特質，讓他搖身一變成為約會達人。在平手先生約會的300位女生當中，不乏二十多歲年輕貌美的單身美女，就連節目組都認證撞樣廣瀨愛麗絲！究竟為甚麼相貌普通的平手都能遇到美女？平手在節目中勵志分享3招脫單神技！

Niki（ニキ）是位熱愛ACG的Cosplayer，近日於Twitter表示自己更新駕駛執照時，辦理人員竟表示「不好意思，我們不接受代理人代為申請...」，令他哭笑不得。幸好最後還是成功更新駕照，並分享新舊駕照的對比圖，令不少網民大為震驚，難怪會被質疑不是本人。

Niki從小身型都略胖，但自從踏上Cosplay之路後，他漸漸改變自己，由減肥到化妝技巧都下了不少苦功，令他由宅宅變帥哥，重點是他表示自己從沒整容！

除了Cosplay男角外，女角亦難不倒Niki，可見他的化妝及修圖技巧已臻化境，比不少女Cosplayer還美。

除了Cosplay男角外，女角亦難不倒Niki，可見他的化妝及修圖技巧已臻化境，比不少女Cosplayer還美。 圖／Twitter@miyamoto_fox

Niki從小身型都略胖，但自從踏上Cosplay之路後，他漸漸改變自己，由減肥到化妝技巧都下了不少苦功，令他由宅宅變帥哥，重點是他表示自己從沒整容！ 圖／Twitter@miyamoto_fox

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文章授權轉載自《香港01》