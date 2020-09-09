這包「垃圾」值天價！英藝術家新作喊價200萬 網友傻眼：我家很多

印度新聞頻道共和國電視台（Republic World）報導，英國當代藝術家特克（Gavin Turk） 近期一件名為「垃圾（Dump）」的作品，藝術市值估計超過五萬英鎊（近新台幣兩百萬元）。一名網友笑說：「我有一整捲像這樣的塑膠袋，我居然坐擁金山不自知！」

這件像塞滿垃圾的黑塑膠袋，其實是黑色青銅塊製成的模型。特克表示，人們由自己的扔棄物所定義，而這件「垃圾」作品讓人重新思考藝術的價值，以及創作過程裡的勞動力。

二十五年前，特克就讀倫敦皇家藝術學院（Royal College of Art）時就引發爭議。當時，他製作名為「洞穴（Cave）」的碩士畢業作品：在空蕩蕩的工作室，掛起通常在英國歷史建物裡才會出現的藍色小匾額，上面標示「雕刻家蓋文‧特克，1989–1991在此工作」。但這類匾額通常是掛在逝世二十年以上、並對人類帶來重大貢獻的偉人故居。最後，特克學校的畢業作品審查委員認為，該作品未符合畢業資格，所以沒有給予碩士學位。

蘇格蘭太陽報（The Scottish Sun）指出，五十三歲的特克被視為英國當代最有才氣的藝術家之一。不過，一名網友表示，自己仍不能意會「垃圾」作品表達的意涵：「袋子裡最好裝不錯的東西。」