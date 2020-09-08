開學日校方斥「眉毛跟膚色造假」要她回家 女高中生喊冤

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，當地女高中生戴維絲（Megan Davies）在本月初開學日當天，二十分鐘內就被學校「退貨」遣送回家，原因是學校認為她「身上塗仿曬霜（fake tan），又用眉筆畫眉毛」。但戴維絲太太喊冤，說女兒是去度假曬黑的，而眉毛本來就是這麼濃密。

戴維絲太太表示，他們才剛從葡萄牙度假回來，膚色是自然曬出來的。至於學校質疑戴維絲畫粗眉毛，戴維絲太太說「我知道的確有些女孩會這麼做，但我女兒從不須要啊。」戴維絲先前甚至須證明自己沒帶眉筆，還要擦自己的眉毛以示「清白」。

戴維絲太太補充，老師還說女兒的鞋違反校規，讓她不解：「只是普通的黑色繫帶鞋，既沒有鑲鑽石，也沒有蝴蝶結。」戴維絲太太說，她們之前對校規會一笑置之，但在歷經學校關閉的六個月後，第一天返校發生這樣的事，讓她極度不悅。

校長高婉（Vicky Gowan）不想評論個案，只表示學校會盡可能公平對待每個學生。網友Jeslynn批評學校管到學生眉毛「未免管太多了」；但網友Overthinker奉勸戴維絲太太不要為了這種事聯繫媒體，「還是遵守校規比較實在。」