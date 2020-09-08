紐西蘭汽車維修廠中文名遭改「台式髒話」 網友狂洗版

台式髒話出現在紐西蘭的地圖上！近日網友們熱議一間位於紐西蘭南島的修車廠auto electric city在google地圖上的中文顯示名稱竟然被改成了台式髒話「XXX娘爛車廠」，而google評分指數，仍有4.1顆星。

該車廠在google地圖的評論底下更引發不少台灣網友留言狂刷一波，「跟風一下」、「滿滿的台灣價值」、「名字極度親切」。不過該修車廠似乎先前因為幫客人修車曾引發一些糾紛，有人留言指出「坑殺背包客的修車廠不應該存在這裡。」

國外也有不少網友因為車子維修或是更換零件的問題，曾留言向店家反應車子沒處理好，而業主看起來也很有耐心地留言回覆網友們的疑問。值得注意的是，二年前更有台灣網友留言評論，質疑該修車廠為黑心店家。

一位張姓網友指出，這家店毀了他的南島環島之旅，他來這邊修理發電機，結果檢測及維修費被收很高的價錢，然後皮帶輪軸還被裝錯，導致後來一周內皮帶磨損斷裂兩次，甚至要拖車到其他汽修廠維修。

事後他跟店家反應，老闆也只願意賠償最後一次的皮帶修理費用，就連email也是敷衍回覆，而他因為店家一開始的維修失誤，後續更讓他支出額外的拖車費、租車費和住宿費，所以他奉勸要去紐西蘭玩的人小心這家店。

不過店家也有話要說，店家認為，該網友把車子拖來店裡修的時候，車子的情況就已經很糟了，他們也放下手邊的事務，趕緊幫忙處理這臨時的狀況，而且也有給錢補償一些損失，老闆則建議「不要買或租太老舊的車，那些根本已經不適合在路上跑了。」

另外，也有其他台灣網友表示，這間是「黑心大爛店」，檢測完會強迫人家維修，「看到亞洲背包客就騙錢」，花了一堆錢還修不好，最後牽到其他修車廠才發現零件尺寸被亂換一通。

國外網友則留言「合理的收費」、「非常好的服務」、「車上的保險絲燒斷了請他們來換，也沒收錢」、「我以為我的車維修至少要等一天，但當場就可以修了」、「露營車的交流發電機有點問題，檢測不收錢。」