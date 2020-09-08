校花、校草當年不來電 28年後看對眼重回校園辦婚禮

美國新聞網站商業內幕（Business Insider）日前報導，蒙特克萊爾州立大學同一屆的前校花芬娜（Janet Fenner）、前校草達比斯（Greg Dabice），畢業後近三十年，今年八月返回校園球場舉辦婚禮。

達比斯說，自己歷經結婚生子，而後離婚。去年在交友網站認出芬娜，驚呼：「她一點都沒變，而且目前竟然也單身！」在大學同學鼓勵下，以臉書私訊芬娜才重新連上線。

同樣離婚的芬娜，想起二十八年前，兩人一起被全校選為返校日國王跟皇后（homecoming king and queen），上台接受加冕時，覺得達比斯很帥，但因為達比斯當年的玩咖名聲響叮噹，「完全不想跟他有任何瓜葛。」芬娜表示，自己完全無法想像彼時的派對動物，竟變成現在深愛的男人。

兩人在二十八年後，在當年接受「國王皇后」頒獎的球場舉行婚禮。圖／取自 Janet Fenner and Greg Dabice

達比斯在去年他們開始約會三個月後，就認定芬娜是他想共度一生的女人，在今年上半年疫情期間，號召親友開車經過家門舉牌：「妳願意跟我結婚嗎？」向芬娜求婚。

八月一日，小倆口返回近三十年前接受國王及皇后加冕的球場，在親友見證下舉辦婚禮。參加婚禮的警察局長還宣布，八月一日將訂為蒙特克萊爾（Montclair）的「珍妮與奎格紀念日」，以紀念這對夫妻的婚姻。