她玩飛行傘嗨自拍 換手沒抓好「全新iPhone」秒悲劇

從事戶外活動時，不少人都會喜歡以手機紀錄有趣時刻，國外一名女子日前至法國阿爾卑斯山玩飛行傘，就在她飛上天後，正想以全新的iPhone 11 Pro拍攝，卻在換手時不幸將手機從1.5公里高落下。

根據《每日郵報》報導，一名美籍女子日前至阿爾卑斯山上玩飛行傘，她當時穿著裝備，手上拿著架好iPhone 11 Pro的自拍棒，與教練一起玩起飛行傘，當她飛上天後，她興奮地拿著手機拍攝景色，還向鏡頭大喊「我在飛」。

不過女子試圖換手拍攝時，悲劇就發生了，由於她不小心手滑，手機與自拍棒直接從1.5公里高的空中落下，她只能無奈看著手機掉落，接著落入海中。最終女子的手機仍未被找到。

報導指出，這已不是第一次有遊客在度假時弄丟iPhone，去年9月一名周姓中國籍男子，與朋友在河邊捉魚時，不小心將手機掉落河中，想不到8個月後，他接到當地漁民的電話，對方表示找到了他丟失的手機，且手機竟奇蹟般的還能使用，他直呼「我從沒想過我會再找到手機」。