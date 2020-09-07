快訊

否認張菲兄弟幫還債 恆述反擊「兩人小氣巴拉到極點」

宜蘭大溪漁港燈塔9名釣客被大浪捲落海 5人救起無心跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歷史課很好睡？高中師包頭巾扮阿拉伯人 授課影片熱翻網路

聯合新聞網 / 綜合報導
日本歷史教師佐野浩，一身阿拉伯裝的教學在網路掀起話題。圖擷取自withnews 8
日本歷史教師佐野浩，一身阿拉伯裝的教學在網路掀起話題。圖擷取自withnews 8

對許多人而言，「歷史課」恐怕是純天然助眠藥，上著上著便不自覺地眼皮加重，意識矇矓。為了讓學生能感受到歷史的有趣之處，一位日本教師乾脆扮成阿拉伯人上課，還讓學生們模仿成世界名畫。

根據日本媒體withnews 8報導，任職於東京農業大學第三高中的歷史教師佐野浩，他在疫情期間的線上教學時，全身穿著阿拉伯式的服裝與頭巾，不仔細看還以為是中東外籍老師，迅速在網路上造成轟動。

這其實不是佐野浩先生第一次扮成阿拉伯人。他本身精通土耳其文和阿拉伯文，對當地歷史文化相當熟悉。這一身充滿阿拉伯情調的裝扮，也是他自掏腰包在敘利亞買下來的。每當課堂開始上到伊斯蘭史時，為了讓學生們更能體會該地文化，佐野老師就會換這套服裝上陣。

而佐野老師的創新舉動也不只如此。為了讓課堂氣氛更活潑，他還提議讓學生們模仿世界名畫，如達文西「最後的晚餐」、林布蘭「夜巡」等等，還列出一本世界史相關的電影清單，推薦學生們從看電影也能輕鬆學歷史。

佐野浩的學生們模仿世界名畫「最後的晚餐」。圖擷取自withnews 8
佐野浩的學生們模仿世界名畫「最後的晚餐」。圖擷取自withnews 8

學生們紛紛稱讚佐野老師的教學「即使是第一次上課，也一下子就融入了」、「本來無法到學校很沒勁，但看了老師的YOUTUBE影片，精神又來了」。不過可惜因為太熱門，為了不妨礙學生上課，因此佐野老師的頻道只能暫且關閉，現在只允許在校生觀看。

日本 伊斯蘭 疫情

延伸閱讀

真人版「螢火蟲之墓」！母在車站倒下 戰爭孤兒地下道求生

為何日本市容這麼整齊乾淨？ 網吐內情「逼住戶儲基金修屋」

百圓商店雨傘搭桌巾變抗疫秘密武器 日男：我要拯救世界！

雙颱分隔千里「長出臍帶」 氣象專家：手牽手接力襲日韓

相關新聞

歷史課很好睡？高中師包頭巾扮阿拉伯人 授課影片熱翻網路

對許多人而言，「歷史課」恐怕是純天然助眠藥，課上著上著便不自覺地眼皮加重，意識矇矓。為了讓學生能感受到歷史的有趣之處，一位日本教師乾脆扮成阿拉伯人上課，還讓學生們模仿成世界名畫。

「超級細菌」太空存活3年 科學家及微生物學家震驚

英國媒體9月6日報道，日本科學家將地球上的「超級細菌」菌株附在國際太空站（International Space Station）外部，發現菌株可以在太空生存3年，結果令科學家感到震驚。

打開包裝見「超扯肉乾形狀」 他傻眼 網怒：根本詐騙集團

為了刺激消費者的購買慾望，廠商會將包裝設計的很精緻，不過，一名日本網友日前PO出從越南買回來的肉乾，原以為食物很大一片，結果打開看卻當場傻眼，讓人感覺像是遇到詐騙集團。

超市買冷凍雞塊摸到人類大便 婦人震怒：店員還在笑

蘇格蘭一位婦人日前去超市買冷凍雞塊，她將手伸進冰櫃取雞塊包裝時，竟不小心摸到人類大便。婦人感到崩潰，因為她收手時不小心用手抹了鼻子一下，店員的反應也令婦人氣憤，她稱店員當下都在笑，事後道歉時也只給她一盒巧克力球作為補償。

情侶在停車場吵架 男方一氣之下抱起女友「往垃圾桶丟」

情侶間難免會遇到一些小事而吵架，但在俄羅斯卻有一對情侶，在停車場吵架吵到一半，男方竟然沖向女方並突然將她抱起，往旁邊的垃圾桶區跑去，一把把女友「丟在垃圾堆裡」。此畫面被附近的住戶翻拍下來放上網路，引起許多網友熱議。

拯救海明威之貓：瘟疫重挫...海明威博物館的「六趾貓」照料危機

「有了一隻貓，就會有下一隻。」20世紀最偉大小說家之一的海明威（Ernest Hemingway）曾如是說。以《老人與海》榮膺諾貝爾文學獎的海明威，也是文壇知名的貓奴。他的第一隻貓「白雪」（Snow White）是一隻基因突變的六趾貓。海明威逝世後，他在佛州的故居轉型為博物館，白雪的貓子貓孫也在故居繼續自在生活、受人照料，甚至成為「海明威之家博物館」的觀光焦點。但近期由於疫情斬斷了全球旅遊觀光業的生機，海明威之貓們的生計，也連帶受到影響。

嫌太熱...狂婦開緊急門「走上機翼」乘涼 兒驚呼：那是我媽

本周二（1日），一名婦人搭乘烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）降落至烏克蘭首都基輔（Київ），不過飛機才剛降落不久，她便覺得機艙內「太熱了」，就直接打開緊急出口沿著機翼走了出來，誇張行徑引來網友一片罵聲，她也被航空公司列入黑名單。

滿地鴿糞！英大學生忘關窗 疫情後返宿舍驚見慘況

由於新冠疫情延燒，許多學校皆關閉多時，英國一名大學生在離開宿舍時忘記將窗戶關好，五個月後歸來卻發現房間慘被鴿群入侵，室內...

熱門新聞

維特齊訪問台灣 捷克總統受訪稱「幼稚挑釁」

男砍樹被壓4天竟奇蹟生還 警透露他的身分成存活關鍵

洪水衝擊大橋搖晃欲墜 韓男暴雨中阻車過橋30秒後恐怖塌橋

今天開盤前 五件國際事不可不知

以色列首都下起「大麻雨」 民眾不惜穿越馬路瘋搶

川普在巴黎拒向美軍烈士致敬 卻把大使官邸藝術品打包回家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。