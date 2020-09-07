歷史課很好睡？高中師包頭巾扮阿拉伯人 授課影片熱翻網路

對許多人而言，「歷史課」恐怕是純天然助眠藥，上著上著便不自覺地眼皮加重，意識矇矓。為了讓學生能感受到歷史的有趣之處，一位日本教師乾脆扮成阿拉伯人上課，還讓學生們模仿成世界名畫。

根據日本媒體withnews 8報導，任職於東京農業大學第三高中的歷史教師佐野浩，他在疫情期間的線上教學時，全身穿著阿拉伯式的服裝與頭巾，不仔細看還以為是中東外籍老師，迅速在網路上造成轟動。

這其實不是佐野浩先生第一次扮成阿拉伯人。他本身精通土耳其文和阿拉伯文，對當地歷史文化相當熟悉。這一身充滿阿拉伯情調的裝扮，也是他自掏腰包在敘利亞買下來的。每當課堂開始上到伊斯蘭史時，為了讓學生們更能體會該地文化，佐野老師就會換這套服裝上陣。

而佐野老師的創新舉動也不只如此。為了讓課堂氣氛更活潑，他還提議讓學生們模仿世界名畫，如達文西「最後的晚餐」、林布蘭「夜巡」等等，還列出一本世界史相關的電影清單，推薦學生們從看電影也能輕鬆學歷史。

佐野浩的學生們模仿世界名畫「最後的晚餐」。圖擷取自 withnews 8

學生們紛紛稱讚佐野老師的教學「即使是第一次上課，也一下子就融入了」、「本來無法到學校很沒勁，但看了老師的YOUTUBE影片，精神又來了」。不過可惜因為太熱門，為了不妨礙學生上課，因此佐野老師的頻道只能暫且關閉，現在只允許在校生觀看。