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打開包裝見「超扯肉乾形狀」 他傻眼 網怒：根本詐騙集團

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友分享從越南買回來的肉乾，怎料打開看發現包裝騙很大，圖擷自twitter
日本網友分享從越南買回來的肉乾，怎料打開看發現包裝騙很大，圖擷自twitter

為了刺激消費者的購買慾望，廠商會將包裝設計的很精緻，不過，一名日本網友日前PO出從越南買回來的肉乾，原以為食物很大一片，結果打開看卻當場傻眼，讓人感覺像是遇到詐騙集團

推特版主「BCKjp」分享越南伴手禮的照片，只見包裝上貼有產品介紹的標示紙，從外觀看裡面放的應該是一整片肉乾，沒想到拆封後竟是「ㄇ」字型的肉乾，被標示紙遮蓋部分全是中空的，原PO看完留言酸說「我好餓」，並附上憤怒的表情符號。

照片在網上曝光，網友留言表示，「包裝也騙太大」、「食物好失望，讓人以後不想再買」、「廠商越來越聰明了」、「就當買個教訓，以後購物小心點」、「雖然很同情你的遭遇，但嘴角忍不住上揚」、「確定不是被人偷吃嗎？」、「滿滿的失落感啊！」

詐騙集團 日本

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