超市買冷凍雞塊摸到人類大便 婦人震怒：店員還在笑

蘇格蘭一位婦人日前去超市買冷凍雞塊，她將手伸進冰櫃取雞塊包裝時，竟不小心摸到人類大便。婦人感到崩潰，因為她收手時不小心用手抹了鼻子一下，店員的反應也令婦人氣憤，她稱店員當下都在笑，事後道歉時也只給她一盒巧克力球作為補償。

根據「太陽報」報導，琳恩（Lynne McCabe）向媒體反應，她當時在英國連鎖超市冰島超市準備買冷凍雞塊，在她取出雞塊包裝後，下意識地摸了鼻子卻聞到難聞的臭味，這才注意到包裝上的大便。她說「味道很可怕，在把雞塊放到籃子裡後，我一定是有摸到鼻子」、「剛開始我並不知道味道從哪裡，但後來我知道了」。琳恩立即向店員反應，未料卻換來嘲笑，她說「剛開始他們笑了，然後有人說『那真是令人作嘔』，他們讓我在員工室洗我的手，並跟我道歉，給了我一盒巧克力球」。

琳恩對於事發後超市沒有立即關店感到吃驚，她認為店家應該好好檢查每一個角落，因為沒有人知道其他地方還有沒有噁心的殘留物。於是琳恩向客服投訴，但區經理表示並沒有被告知情況，琳恩說「他給了我一張20英鎊（新台幣約769元）的抵用券，一瓶酒，並說還會提供一些免費贈品，為什麼我要回到商店裡去」。

事情曝光後，冰島超市發言人表示，得知情況後已經立即關閉商店進行深層清潔，目前商店正常營業，對於造成的麻煩，向客戶表示歉意。