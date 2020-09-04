情侶在停車場吵架 男方一氣之下抱起女友「往垃圾桶丟」

情侶間難免會遇到一些小事而吵架，但在俄羅斯卻有一對情侶，在停車場吵架吵到一半，男方竟然衝向女方並突然將她抱起，往旁邊的垃圾桶區跑去，一把把女友「丟在垃圾堆裡」。此畫面被附近的住戶拍下來放上網路，引起許多網友熱議。

據中國媒體《看看新聞》報導，在俄羅斯鄂木斯克（Омск）日前發生一對情侶在停車場發生爭執，吵鬧的聲音也引來附近大樓住戶的注意，便拿起手機錄下兩人爭吵的畫面。

影片中可以看到，男方似乎受不了女方的叫罵，想直接離開現場，但女方卻不停的跟在他身後，男方一氣之下就把女友用公主抱的姿勢抱起，往垃圾桶的方向衝刺前進，並一把將女友丟進垃圾堆裡，然後瀟灑的轉身離開。

最後，女友雖想從垃圾堆裡爬出來，卻限於體型嬌小嘗試好幾次才脫困，而在這過程中，男友竟回過頭拿起手機開始對垃圾堆裡的女友錄影，讓許多網友笑瘋，紛紛留言表示，「外國人垃圾不落地實施的真棒」、「不愧是戰鬥民族」、「至少他們的吵架沒有互相要對方的命，只是拿去丟而已」、「我要拋棄你，這句果然不是說假的」。