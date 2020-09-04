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英國公寓見雙人床騰空架樓梯上 「精心改造」售486萬元

香港01 / 卡洛兒
英國一公寓開價約486萬台幣稱精心改造，卻見雙人床高架樓梯設計。圖片來源／ 每日鏡報
英國一公寓開價約486萬台幣稱精心改造，卻見雙人床高架樓梯設計。圖片來源／ 每日鏡報

英國西薩塞克斯郡一個公寓廣告，近日引起網上熱議，公寓標榜着「全新裝潢、精心設計」，但當中裝修卻嚇人一跳，只見雙人睡床竟然懸空架在樓梯上，讓人想到假若睡在這張「離地」雙人床，一個轉身便會掉下樓梯，感覺非常詭異。

對付土地問題，最重要就是用盡每一吋空間，不過英國這間公寓運用空間的策略，則令人傻眼。公寓位於西薩塞克斯郡（West Sussex）沃辛市（Worthing），為頂層單人公寓，廣告形容為「寬敞且經過良好改造」，設備齊全，包括開放式廚房，浴室及工作區域，售價12.5萬英鎊（約486.3萬元台幣）。

不過有網民就發現位設計非常奇特，只見一張「離地」雙人床，懸空架在樓梯上方，床邊甚至沒有床欄，近床尾位置放有一道小樓梯方便上落，床頭則有一個小吊櫃。

網民看過照片後都很驚訝，不理解公寓內明明還有空間放置雙人床，為何要向高難度發展，「不會做惡夢嗎？」，甚至有人質疑「這張床合法嗎？」，恐怕睡覺時一個大動作就轉身跌死。

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文章授權轉載自《香港01》

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