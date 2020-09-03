網友怨指示牌貼反害坐錯車 東京地鐵12小時神速更正獲讚

通勤族最討厭什麼事？想必除了滿員列車之外，就是跑錯搭車月台吧！一位日本網友在推特上抱怨因車站標示錯誤，害他坐了相反方向的電車，沒想到他發文隔天，站方立刻做出應對，將標示更正，讓他又驚又喜。

日前一位日本網友在推特發文「終於知道之前為什麼會在銀座站坐錯車了」，同時附上一張照片。只見通往搭車月台的樓梯上方，貼有月台指示和電車路線圖，但仔細一看，會發現樓梯上方的月台指示和實際月台方向相反，一不小心就會搭錯車，離目的地愈來愈遠。

有網友透過GoogleMap查詢站內實景圖，發現2年前指示方向還是正確的，推測指示牌後來可能因站體施工換新時錯置。

不過，這點小問題很快就解決了。營運該路線的「東京地鐵」當晚得知指示牌方向錯誤後，立刻列印正確版大海報，黏貼覆蓋在錯誤資料上，令隔天經過銀座站的他非常驚喜，大讚「東京地鐵」應對神速。

東京地鐵當晚立刻以大海報列印正確資訊黏貼做緊急處理。 圖／翻攝自twitter@kiseshou

事件傳回台灣，網友也對東京地鐵的效率感到佩服，「怕爆，有夠有效率」、「超快速的東京地鐵」、「SNS之力」、「仔細看連路線圖的往復也調整了。涉谷的位置從右側變成左側，很棒」、「100年後的台鐵也做不到的效率」。也有不少人想起前陣子八德、鶯歌匝道方向標示牌指示不夠直觀一事，「反觀台灣的鶯歌八德」、「台灣最會的就是插一堆不夠直覺的路牌，再搭配不夠直覺的道路設計，到最後就是撞成一堆」。