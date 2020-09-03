魔術師大衛布萊恩「拉氣球」升空9千公尺 宛如「天外奇蹟」真人版

國際知名魔術師大衛布萊恩再度帶來驚人表演，台灣時間昨（2）日深夜，布萊恩帶著巨大氦氣氣球「飄上天空」，猶如動畫電影「天外奇蹟」中，主人公靠著氣球飛上天的創舉，最終布萊恩飛上9000公尺高空，完成這項驚險挑戰。

綜合外媒報導，大衛布萊恩挑戰手拉52顆氦氣氣球，升空飛越美國亞利桑那州沙漠，挑戰的過程都透過YouTube現場轉播，費時3小時，吸引了全球600多萬名觀眾觀賞布萊恩所帶來的創舉。這項挑戰計畫由布萊恩手持52顆大型氦氣氣球漂浮升空，他也展現最新特技動作，全程只用一隻手抓住氣球橫越沙漠。

大衛布萊恩（左2）在工作人員協助之下完成這場高難度挑戰。圖擷自YouTube David Blaine頻道

原定這項挑戰將在紐約市舉行，但由於風勢不穩定，於是轉移至亞利桑那州舉辦。布萊恩說，僅管許多人會聯想到皮克斯動畫電影「天外奇蹟（Up）」，但其實這項挑戰的靈感是來自1956年上映的法國喜劇電影「紅氣球（Le ballon rouge）」。

布萊恩漂浮升空後，他在30分鐘內逐漸減輕負重，氣球將他帶往9000公尺高空，地面上的工作人員絲毫不敢鬆懈，與空中的布萊恩交談、與他確認下一步動作，直到布萊恩再度降至7500公尺時，他將手中的全部氣球放開並跳傘降落地面，最終完成這場驚險又刺激的挑戰。