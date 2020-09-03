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一根柱子支撐！路上驚見「T型房屋」網笑：辛苦地基主了
台灣的房屋結構多為鋼筋混凝土或鋼骨，但如果只有一根柱子支撐你敢住嗎？日前一名日本網友曬出奇葩的房屋外觀，立刻在網路上引發熱烈迴響，眾人看完忍不住驚呼「完美力學平衡」。
推特用戶「Ymo_hrizm」在路上驚見特別的建築，於是PO網分享並寫道「用一根（柱子）建造」，只見支撐這棟2層樓房屋的是一根柱子，底下建了樓梯供人使用，仔細看房屋外型神似英文字母「T」，上重下輕的建造讓人好奇房屋的安全性，不過也佩服建築師的設計。
台灣網友將照片分享至臉書社團「爆廢公社」，並逗趣形容房屋的優點「雙車位、樓中樓、視野無死角」，大家看完留言笑說，「翹翹板的概念」、「環景第一排」、「好強的結構，無風水瑕疵」、「地基主感覺很辛苦」、「給我一個支點我可以撐起整棟房子」、「在日本的話可以省很多稅」。
なんか一本で建ってる pic.twitter.com/eXvkYnzME1— Yuko Mohri 毛利悠子 (@mo_hrizm) September 1, 2020
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