餐廳遇奧客稱飯菜有頭髮 調畫面一看：抓陰毛撒飯菜

餐廳最擔心遇到奧客，想要不合理索賠或藉機吃霸王餐，為求自保，店家最好裝上監視器。英國一家印度餐廳近期遇上兩位客人，聲稱菜盤中有頭髮，不願支付餐點費用。餐廳經理察覺有異，調閱監視器畫面，卻驚見男客人說的頭髮其實是他自己的體毛，畫面可見男子將手伸進褲縫，抓出一把毛髮撒在菜盤上，舉止令人作嘔。

根據「太陽報」報導，這兩位男客人在英國布拉克本（Blackburn）一間印度餐廳點了滿桌的咖哩、烤肉串，但他們向餐廳經理聲稱菜盤內有頭髮，拒絕支付67英鎊（新台幣約2577元）的餐費。經理檢查菜盤發現，烤肉串和烤餅等菜色確實有毛髮在上面，但他覺得情況有異就調閱監視器，結果發現男客人的噁心舉止。

經理說「那時我覺得有些奇怪，檢查了監視器，發現其中一人把手放在帽子下面，接著伸進短褲裡兩次，然後把裡面的東西（毛髮）撒到食物上」，經理知情後與兩位客人吵了數分鐘，最後男客人只付了20英鎊（新台幣約769元）就走了。經理對客人噁心的舉止相當訝異，並震驚地向媒體表示「如果那天我們沒有檢查監視器，就無法找出真相」。