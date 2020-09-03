防疫創意無極限！日本商店推微笑口罩 露齒「假笑」反嚇人
新冠肺炎疫情下，需要戴口罩防疫，想向他人展露笑容並不容易。日本商店「多慶屋」近日就舉辦「微笑活動」，為員工訂製印有燦爛笑容的布口罩，以便他們可以笑著招呼客人。
影片所見，店內多名員工戴上布口罩工作，分別有男女兩款設計，從外觀看來，口罩外均印有露齒燦笑的嘴巴，看來就像是「口罩穿了一個洞口」，相當仿真。不少網民看後表示該設計很有趣，但看多了不免覺得這種「假笑」有點虛偽，讓人毛骨悚然。
日本產品的創意設計令人意想不到，近來還有其他日本公司推出無掛繩的「貼臉口罩」，解決民眾長時間戴著耳掛式口罩造成的耳痛問題，造型輕薄，外觀看來也偏透明，幾乎可直接看透面部，不過就有網友擔心這款口罩會在打噴嚏時被噴飛。
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文章授權轉載自《香港01》
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