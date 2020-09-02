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比利時噴泉整修驚現「首任市長心臟」 深藏生鏽鐵盒內137年

聯合新聞網 / 綜合報導
比利時城市佛維爾的首任市長皮埃爾．大衛的心臟被保存在金屬小盒子內，埋藏在紀念噴泉裡。 圖/VERVIERS.BE
比利時城市佛維爾的首任市長皮埃爾．大衛的心臟被保存在金屬小盒子內，埋藏在紀念噴泉裡。 圖/VERVIERS.BE

比利時東部有一座名為佛維爾的城市，相傳在市中心的一座紀念噴泉下埋著首任市長的心臟。日前因噴泉進行整修，在施工期間居然挖出一個生鏽的小盒子，表面的雕刻文字竟註記了盒內保存著第一任市長皮埃爾．大衛（Pierre David）的心臟，讓都市傳說一夕成真。

據《BBC》報導，佛維爾市中心有一座擁有大衛胸像的紀念噴泉近日開始進行整修，施工的工人卻在8月20日挖出一個生鏽的小盒子，盒上的雕刻的文字寫著，「1883年6月25日，皮埃爾．大衛的心臟被莊嚴地擺放在此紀念碑」，證實此都市傳說。

此事件在當地引起討論，市府公共工程負責人戴吉（Maxime Degey）指出，「小盒子就在紀念噴泉的上部，約在大衛紀念胸像附近，只要移開一顆石頭就可以看到」，並補充說明，該盒子的保存狀態非常良好，並將在當地美術館對外展出至9月20日。

皮埃爾．大衛於1800年至1808年擔任該市首任市長，並於1830年比利時革命後，再度參選市長並取得其身份。他在1802年創建第一支消防隊與第一所中學，備受市民尊敬。大衛在1839年去世，經由當時的市府提議與家屬的同意後，透過外科手術移除其心臟，並將他的心臟埋藏在紀念噴泉中，以茲紀念。歷經數十年資金募款，於1883年紀念噴泉終於落成。

紀念噴泉上刻有皮埃爾．大衛的半身像，心臟就被藏在附近。 圖/VERVIERS.BE
紀念噴泉上刻有皮埃爾．大衛的半身像，心臟就被藏在附近。 圖/VERVIERS.BE

都市傳說 比利時 美術館 募款 手術 布魯塞爾 BBC

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