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夫妻徵聘「裸體搬家工人」 除了有優渥薪資還提供近八萬獎金
英國《鏡報》於8月30日報導，一對夫妻在網站張貼聘請搬家工人的廣告，明確要求工作時須「脫光衣服」，而薪水部分除了會給應有的工資外，還會有額外2000英鎊（約台幣7.8萬元）的獎金。
據報導，這對英國的夫妻從5年前開始崇尚裸體主義（天體主義），並享受在大自然脫光的感覺，日前他們打算搬到更大的房子，便在英國一個提供預定送貨、搬送和運輸服務的《shirt》網站上刊登聘請搬家人員的廣告，希望能找到和他們理念相同的搬運工人。
而這對夫妻開出的招聘內容，需要脫光衣服進行搬家工作，將舊家內的物品都搬進新家，在工資的部分除了原本的基本薪資，還會另外給約台幣7萬8千元的獎金，並提供多件舒適的內褲免費更換。雖然薪資優渥，但至今還找不到適合人選。
據了解，這對夫妻奉行的「天體主義」是一種文化運動與政治運動，提倡與維護在私人和公開場合的裸體社交活動，主張與大自然和諧共存的理念，尤其在法國極為盛行，470萬名的裸體主義者中，就有210萬人是法國人。
而搬運網站創始人表示，「自開設網站以來，見過非常多的需求，但徵求『裸體搬家工』還是第一次」，雖然目前網站無法介紹他們所需的人員，但若真的有人成功應聘這個工作，可以為雇主提供一輛貨車，並考慮建立一個相關的搬家頁面，讓有此需求的雇主與受雇者聯絡。
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