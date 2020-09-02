身長2.8公尺！天降大蟒蛇砸破屋 澳洲狂野動物日常

澳洲有民眾回家，發現天花板破了大洞，居然是兩隻蛇從天而降，這2隻長至少2.5公尺的蟒蛇，是後來他們請捕蛇專家才處理掉。當地專家分析，澳洲將進入夏季，也是蛇類的繁殖期，因此蛇出沒頻率會大幅增加。台灣生態工作者則提醒民眾，遇到蛇請打1999處理。

根據《英國廣播公司》報導，澳洲有居民泰特回到家發現廚房的天花板破了大洞，屋頂的木板碎片整個垮塌下來，把廚房弄得一團亂。結果後來在廚房附近發現2條大蟒蛇政纏在一起打架，隨後該戶人家便請捕蛇專家、北布里斯本捕蛇協會的布朗協助處理，才將這2隻蛇捕回。

這2隻都是公蛇，分別身長2.8公尺與2.5公尺，總重22公斤。布朗推測她們是因為爭取與母蛇的交配權而進行打鬥，因此從住戶屋頂上的樹摔落到房間。泰特說，之前已經有看過蛇在他們家屋頂做日光浴，不過這次看到這2隻蛇的體型實在是「出乎意料的大」。

布朗則分析，澳洲近來將進入夏天，這段時間也是澳洲大多數蛇的繁殖期，因此蛇出沒的頻率也會增加，如果家裡有碰到蛇，最好不要輕舉妄動並遠離之。根據《歐洲新聞網》報導，澳洲境內至少有170種蛇，而且大多數都有毒，因此布朗也提醒民眾，碰到毒蛇最好的方式就是遠離牠，讓其自行離開。

在「台北城市狩獵（TPHA）」擔任生態導覽員的鍾咏慶受訪時表示，台灣有毒蛇類沒有澳洲那麼多，不過如果遇到不認識的蛇，千萬不要用手觸摸。在1樓碰到的話，請用長棍輕輕將其驅離就好。如果無法驅趕的話，可以打1999請專人處理，目前消防隊已經不負責處理蛇類。

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