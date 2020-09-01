同一人？日本宅男分享進化史爆紅 網驚呼：這顏值我可以

最近一位網友在Twitter分享自己的進化史，從欠缺異性緣的單身男性變成萌妹cosplayer，前後對比完全看不出來是同一人，這個貼文吸引10萬多人按讚，立刻成為網上討論話題，更引起連鎖效應，其他網友紛紛貼出自己的「整容級」對比照，才發現原來高手在民間，真的令人大開眼界！

今年20歲的男子「夏野きゅーり」在Twitter發了兩張照片，其中一張是他16歲時參加《Love Live!》「μ's」Final演唱會時的樣子，只見其貌不揚的小宅男；然而另一張是現在的模樣，他搖身成了一個女生，cosplay《Love Live!》中的雙馬尾角色－矢澤妮可 （矢澤にこ）。

這個故事立即在Twitter瘋傳，不用一天吸引超過10萬人按讚，夏野きゅーり表示自己本身沒有打扮成女生的癖好，有一天他在網上看到日本著名偽娘cosplayer「けんたん氏︎︎︎」（@kentan_d）的相片後，感覺打開新世界的大門，於是決定嘗試cosplay自己喜愛的角色，怎料一試上癮。

「夏野きゅーり」的故事引起不少日本網友共鳴，更有人發起「完全看不出是同一人」挑戰，分享自己這些年來的「整容級」進化史，驚人程度一個比一個誇張，其中更有不少高質「女裝大佬」，讓人不禁懷疑自己的眼睛！

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文章授權轉載自《香港01》