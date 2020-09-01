女子院子睡覺醒來後不適 竟從「喉嚨挖出蛇」嚇壞醫護

俄羅斯一名女子在自家院子睡覺，醒來後身體感到不適，隨後前往醫院檢查，沒想到醫生卻從她口中挖出身長4英尺（約122公分）的蛇，嚇得在場醫護人員放聲大叫，幸好女子身體器官並無出現異樣。

根據外媒報導，這名女子住在俄羅斯的達吉斯坦（Dagestan），當時她在自家院子睡覺，怎料起床後身體感到不適，於是到醫院詳細檢查，醫生診斷後決定全身麻醉送往開刀房。醫生將管子放入女子喉嚨中吸取異物，沒想到抽出來的竟是一條蛇，由於長度非常長，讓一旁護士面露驚恐，有些人甚至放聲大叫。

事後，醫生將蛇放入桶子內，但不曉得蛇是否還活著，以及在女子體內停留多久時間，這起事件達吉斯坦共和國衛生部未發表評論，不過當地人說「很少發生這種事，建議大家別在外面睡覺，因為張嘴會讓生物趁機從口中進去」。