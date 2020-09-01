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俄摔角世界冠軍娶妻...賓客突收新娘性感照 遭爆曾是富豪情婦

香港01 / 李福源
俄羅斯24歲摔角世界冠軍西德科夫（Zaurbek Sidakov）近日迎娶女友普利耶娃（Madina Pliyeva），但台下賓客卻突收新娘性感照，普利耶娃更被爆料曾是富豪情婦，讓西德科夫氣到決定取消婚禮。圖擷自影片。
俄羅斯24歲摔角世界冠軍西德科夫（Zaurbek Sidakov）近日迎娶女友普利耶娃（Madina Pliyeva），但台下賓客卻突收新娘性感照，普利耶娃更被爆料曾是富豪情婦，讓西德科夫氣到決定取消婚禮。圖擷自影片。

俄羅斯24歲摔角世界冠軍西德科夫（Zaurbek Sidakov）近日迎娶女友普利耶娃（Madina Pliyeva），豈料現場約500名賓客突然收到手機短訊，大爆普利耶娃曾任職伴遊且是一名60多歲億萬富翁的情婦，訊息中還附有她的私密照片及性感影片；西德科夫盛怒下立即取消婚事，獨留普利耶娃在婚禮現場痛哭。

西德科夫於2018及2019年兩奪世界摔角錦標賽冠軍，原將代表俄羅斯參加2020年東京奧運，但受新型冠狀肺炎疫情影響而被迫押後。婚禮當天，西德科夫選在高加索地區舉辦傳統的奧塞提亞式（Ossetian）婚禮迎娶普利耶娃，收到的賀禮總值逾8萬鎊（約312萬新台幣）。

不過，當婚禮進行至第二日，一眾賓客的手機突然先後響起，打開訊息一看竟是新娘的私密照片及性感影片，西德科夫怒不可遏，抓着普利耶娃的頭髮逼問，同時決定取消婚禮。有賓客透露，西德科夫完全無法接受此事，要由友人帶往郊區「清醒一下，以免魯莽行事」，普利耶娃的父親更當場心臟病發，緊急送往附近醫院接受檢查。

疑富翁妻子故意發放破壞婚禮

其後普利耶娃的一名好友強烈否認她是富翁的情婦，並稱西德科夫是在今年4月底才認識普利耶娃，並不了解她的過去，雖然普利耶娃確實曾愛上一名已婚男子，但已經是三年前的事，猜測被外洩的私密照和影片也是在那時拍下。

另一名消息人士表示，普利耶娃的私密照和影片之所以會曝光是因為被富翁的妻子發現，對方盛怒之下故意發放來破壞普利耶娃的婚事。當地傳媒報導，涉事富翁曾登上福布斯（Forbes）的俄羅斯富豪榜，並有消息指他在事發後安排普利耶娃入住莫斯科一間豪華公寓暫避風頭。

年僅24歲的西德科夫曾於2018、2019年獲得摔角世界冠軍頭銜。圖擷自IG @zaurbek_sidakov
年僅24歲的西德科夫曾於2018、2019年獲得摔角世界冠軍頭銜。圖擷自IG @zaurbek_sidakov

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文章授權轉載自《香港01》

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