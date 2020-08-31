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菲律賓村長視訊會議關錯鍵 和秘書「現場激戰」全程直播
菲律賓內政及地方政府部（DILG）8月27日稱該國一名村長8月26日透過視像會議軟件Zoom與另一個鎮的官員開會。他在會議進行途中走開並跟女秘發生性行為，整個過程都被鏡頭拍下，所有與會者都看到。
事件發生在26日，大夥在討論如何應對新型冠狀病毒肺炎疫情。會議進行期間，法蒂瑪多斯村（Fatima Dos）村長埃斯蒂爾（Jesus Estil）表示要暫時離席。
影片可見埃斯蒂爾與女子在距離鏡頭較遠的位置。她將外褲脫下時，男方走到鏡頭前，看來是企圖將它關掉。他之後走開，回到女子身邊，然後兩人開始做愛。
在這場「好戲」直播數分鐘後，埃斯蒂爾從房間後方走回來，抽起褲子，繼續參與會議。
片中女子是他的秘書，亦為地方政府從事會計工作。
這段「活春宮」被人錄下並公開，之後部分村民以村長「行為不當」為由發動連署，請願要求罷免他。
菲律賓內政及地方政府部證實確有此事，部長阿諾（Eduardo Año）稱兩人除了被炒，亦會被控告。
自從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球多地爆發後，不少機構或政府部門都將需要面談的工作放到視像會議中進行，也造成發生類似事件的機會。「同類案件」在巴西及西班牙都曾發生，連巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）都曾成為會議中有份「食花生」的一員。
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文章授權轉載自《香港01》
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