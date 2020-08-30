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正妹空姐秀「高難度」倒立關儲藏櫃特技 影片瘋傳眾網友稱奇

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名全美航空（US Airways）的女空服員，在機艙內展現自己倒立用雙腳關閉艙內儲藏櫃的影片在網路上瘋傳，當時她在飛機休息期間挑戰了一個超高難度的動作，引來同事一片叫好。圖擷自每日郵報
近日一名全美航空（US Airways）的女空服員，在機艙內展現自己倒立用雙腳關閉艙內儲藏櫃的影片在網路上瘋傳，當時她在飛機休息期間挑戰了一個超高難度的動作，引來同事一片叫好。圖擷自每日郵報

空姐秀驚人特技，倒立用雙腳關閉儲藏櫃！近日一名全美航空（US Airways）的女空服員，在機艙內展現自己倒立用雙腳關閉艙內儲藏櫃的影片在網路上瘋傳，當時她在飛機休息期間挑戰了一個超高難度的動作，引來同事一片叫好，眾網友也對她能做到這樣的動作感到嘖嘖稱奇。

根據《 每日郵報 》報導，一位名叫林賽·奧布萊恩（Lindsey O'Brien）的35歲全美航空空姐，在賓夕法尼亞州費城（Philadelphia）停飛的飛機上，在同事的簇擁下展現她的驚人特技，當時林賽將雙手緊握椅子的扶手，接著倒立用穿著高跟鞋的雙腳，只用將近6秒的時間就關閉4個行李箱的儲藏櫃，大大省去平時一個個關的時間，最後她又將身體轉回正面完成「高難度」動作，讓在場的同事紛紛拍手歡呼。

報導中提到，林賽擔任空姐已長達6年，她試過20幾次才成功用倒立的方式將儲藏櫃關上，她也分享每次只關1個櫃子都不會成功，所以才要一次關閉4個。事實上，林賽曾是一名啦啦隊長，平時也有在練瑜伽，因此她的核心肌群很發達，才能用雙手倒立起來將櫃子關上。

林賽也說道，拍攝這段影片的目的是希望能夠幫助在疫情期間工作的空姐，看完後有獲得舒壓、免於勞累，「當我們在飛機上時總是戴著口罩，所以這是一個難得的機會，可以讓大家享受一些樂趣」。

空姐 空服員

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