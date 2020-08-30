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加油站驚見女子僅穿內衣光屁股加油 周遭民眾全看傻

聯合新聞網 / 綜合報導
昨（29）日有民眾在馬來西亞國營加油站加油時，赫然看到一名女子竟然光著下身從車內走出，甚至在付款後還神色自若的繼續加油。圖擷自聯合日報
昨（29）日有民眾在馬來西亞國營加油站加油時，赫然看到一名女子竟然光著下身從車內走出，甚至在付款後還神色自若的繼續加油。圖擷自聯合日報

光著屁股到加油站加油，讓眾人嚇傻！昨（29）日有民眾在馬來西亞國營加油站加油時，赫然看到一名女子竟然光著下半身從車內走出，甚至在付款後還神色自若的繼續加油，不少民眾看到後用手機記錄下並上傳網路，引起不小討論。

根據《 聯合日報 》報導，昨日上午11時馬來西亞古晉石角新市鎮旁的國營加油站，一如往常有很多來來往往的顧客前來加油，突然一名駕駛藍色車輛的女子在加油機前停下，但下車後竟然光著屁股毫無衣物遮掩，就這樣神情自若的付錢加油，完全不在乎眾人的眼光，頓時讓許多在場加油的民眾感到相當錯愕。

從照片中可看出，當時女子身上只穿了一件類似內衣的上衣，下半部露出屁股沒有半點衣物遮擋，腳底則穿了一雙拖鞋，種種異常的行徑都被後方車輛的駕駛拍下，但女子卻絲毫不在意，在加完油後直接上車離去。

但目前有關女子是否是忘記穿褲子，還是涉及濫用藥物或精神有問題，都還需進一步釐清。

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