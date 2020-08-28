一次穿260件衣服破世界紀錄 挑戰理由只因兒子一句話

金氏世界紀錄千奇百趣，如果有心可以挑戰看看，日前拿大一名男子就打破「一次穿最多件衣服」的紀錄，最終成功穿上260件T恤，整個人如米其林寶寶一樣，而男子決定挑戰的原因，竟與兒子的一句說話有關。

加拿大男子泰德（Ted Hastings）去年成功穿上260件衣服，打破金氏世界紀錄，比上個紀錄多出3件衣服。大會日前在IG發布他挑戰時的縮時影片，只見他中途已經漲了好幾碼，並要坐下來休息，最後穿上260件衣服後，人也差不多被掩沒，頭部只能勉強露出眼睛，大會隨即向他頒發獎狀。

泰德想完成這項紀錄其實與兒子有關，先前父子一同閱讀《2019年金氏世界紀錄》，當時兒子問說「爸爸，你是否可以成為金氏世界紀錄保持者」，泰德認為他一直教導兒子要努力工作、信守承諾和堅持到底，而這次是能履行身教的機會，所以他決定接受挑戰。

泰德翻閱不同的紀錄，看看哪一項是自己可以應付，結果發現穿最多衣服的挑戰，他以此作為兒子就讀公立學校籌款，挑戰前泰德每天訓練，曾經穿過121件恤衫，雖然很多但仍不夠挑戰紀錄，不過到了當天，他在團隊的幫助下成功穿上260件衣服。

泰德表示，準備時最困難的是找到夠大的衣服，很多人不願意做20XL的衣服，最後是印度的製造商願意幫忙，而衣服是活動開始前約5到6天才到的。

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文章授權轉載自《香港01》