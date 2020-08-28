男離奇陳屍於「牆壁中縫隙」 目擊者見詭異死狀：皺成一團

數月前在英國發生一起十分詭異的案件，一名男子在酒吧喝酒後就完全消聲滅跡，隔天卻被發現陳屍於兩面牆的中間，屍體猶如「皺成一團」，頭部被折到軀幹下，死狀十分淒慘。經英國警方調查多月後發現，男子主要死因為窒息死，懷疑他是從高處墜落，才能剛好卡在牆中間。

據英國《WalesOnline》報導，64歲男子大衛（David John Maw）去年12月27日晚間和友人外出喝酒，離開時已腳步不穩，需要朋友攙扶才能行走，然而他遲遲沒返家，直到早上仍不見人影，讓家人相當心急；28日清晨，剛值完夜班的羅伯特（Robert Hewins）準備回家，經過一處民宅時發現有雙腳露在外面，上前一看驚見男子卡在牆中。

針對當下的情況，羅伯特表示自己正要回家，「我在房子的轉角處，看到有人的腳冒出來」，當時大衛卡在2堵牆中間，身體已嚴重扭曲，頭部甚至反折到軀幹下方，看上去就像皺成一團的肉塊，讓他當場嚇傻。羅伯特強調「我當時拼命大喊，可是那個人完全沒有任何反應」，後來發現對方一直沒有反應，似乎早已死亡，只好趕緊報警求助。

大衛的妹妹史密斯（Kim Smith）透露，哥哥在耶誕節期間到威爾斯度假，晚上出去喝酒後隨即失聯，不料隔天上午就接到噩耗。經數月調查後，驗屍結果發現大衛頭部有撞傷，兩側肋骨也有骨折情形，主要死因為窒息身亡，而根據監視器紀錄，當時在酒吧喝完酒後，大衛連走路都需要朋友攙扶，讓警方懷疑他可能不小心從高處跌落，掉下時剛好摔到牆壁中間。