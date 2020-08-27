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斷腿海鷗不忘船長救命之恩 陪伴出海足足15年

香港01 / 李福源
紅眼在馬科夫斯基每次出海都主動飛回來陪伴。圖擷自 CBS Sunday Morning
紅眼在馬科夫斯基每次出海都主動飛回來陪伴。圖擷自 CBS Sunday Morning

來自美國緬因州（Maine）的漁夫馬科夫斯基（John Makowsky）於2005年獨自出海捕龍蝦期間，機緣巧合下救了一隻腿部受傷的海鷗，海鷗康復後，馬科夫斯基決定讓牠回歸海上，然而，當他以為這生不會再見，鷗都卻在他每次出海都會飛過來停在其船，雙方相伴足足15年。

馬科夫斯基是家族的第四代漁夫，幾乎每日都會出海捕捉龍蝦，因此獲得「龍蝦船長」外號。2005年，他如常獨自出海，突然發現一隻海鷗竟站在甲板上隔着窗盯着他，遲遲不肯飛走，馬科夫斯基上前替牠仔細檢查，始知海鷗其中一條腿斷了。

馬科夫斯基當時甚為着急，因為他知道如果不及時治療，海鷗將命不久矣，「其實我亦不太明白，為什麼看到牠受傷後會這般心亂如麻，那種感覺就像是缺少了生命中的某部分」。他隨即掉頭將船靠岸，帶同海鷗前往內狄克海角（Cape Neddic）的野生動物中心求助。

一度以為此生不會再見

在海鷗接受治療期間，馬科夫斯基替牠取名為「紅眼」（Red Eye），每天都會帶新鮮鱈魚去探望，「這是紅眼最喜歡吃的魚」。後來紅眼的傷勢逐漸康復，馬科夫斯基知道牠是時候回歸大自然，雖然萬般不捨，但仍決定親自載牠出海，打開籠子讓牠飛走。

馬科夫斯基說，放走紅眼的一刻原本以為這輩子都不會再見了，豈料紅眼竟在他每次出海都主動飛回來陪伴，且最愛停在甲板上稍息。馬科夫斯基表示，行船的人很多都認為海鷗附有迷途水手的靈魂，因此認為紅眼可能是祖先派來保他平安，但他相信紅眼許只是為了報答他救命之恩。

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文章授權轉載自《香港01》

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