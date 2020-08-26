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日窮男勇闖美國 靠賣醬汁成年收破億大富豪

香港01 / 豆Jen
日本68歲男子吉田潤喜，是美國當地有名的富豪，當時年輕的吉田只帶著500美元隻身飛到美國工作和定居，最後竟然靠賣一種醬汁而成爲億萬富翁。（節目擷圖）
日本68歲男子吉田潤喜，是美國當地有名的富豪，當時年輕的吉田只帶著500美元隻身飛到美國工作和定居，最後竟然靠賣一種醬汁而成爲億萬富翁。（節目擷圖）

每個有錢人的致富之路都不同，日本居然有一位男子僅靠醬油和味醂，在美國白手起家，竟大賺250億日圓（約69億元新台幣）成為富豪，如今入住佔地超過88萬英呎（約8萬平方公尺）的超級豪宅，更成為了當地名人，連美國前總統奧巴馬都認識他！到底，這位男子是如何創造這個傳奇故事？

日本綜藝節目《 ナゼそこ- 現地でナゼか超有名な日本人》專門尋找居於世界各地的日本名人，節目組兩年前曾到美國西北部城市波特蘭進行街訪，發現幾乎每位路人都認識一名叫做吉田（yoshida）的日本男人。

原來這個68歲的日本男人名叫吉田潤喜，是當地有名的富豪，他表示他的家佔地有25000坪，相當於2個東京巨蛋大，豪宅內的氣派裝修自然，庭院內竟還有一條超廣闊的河流，連美國俄勒岡州的兩位前州長、運動品牌Nike的前社長都曾到過他家一起用餐。除此之外，吉田家還會舉辦野外音樂節，可容納數百位觀眾，就連當地州長和美國前總統歐巴馬都認識他。吉田竟還是當地的萬人迷，他到學校演講，一群女學生像「追星」般包圍著他，而他在日本居然也有「吉田fans club」。

原來，吉田是美國熱銷醬汁「yoshida燒烤汁」的創始者，這款日式醬汁改變了吉田的一生。吉田出生於日本，當時家境非常貧困，就連燒肉也是奢侈品，吉田的童年並不好過，小時候被姐姐意外用針插進右眼失明，又因體態弱小被同學欺負。直到1964年，吉田看見美國在東京奧運會活躍的表現，當時只有10幾歲的吉田只拿著母親給的500美元（約1萬4000元新台幣），便決定到美國闖蕩一番。當時盛行李小龍熱潮，他在美國開辦空手道學校，賺到第一桶金，並結識妻子、誕下女兒。

後又因美國經濟蕭條、投資失敗而欠下債務，吉田靈機一動，想起以前在家鄉，媽媽為他們調製的日本燒肉醬汁，因此決定用醬油和味醂重現媽媽的味道，最後這個醬汁收到熱烈歡迎，最終「yoshida燒烤汁」品牌誕生，不但在美國大賣，更進口到歐洲、中國，甚至家鄉日本，讓他成為年收破億的大富豪。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 超級富豪

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