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擁男性XY染色體、睪丸藏胃內 英25歲女驚覺是天生雙性人

香港01 / 李福源
25歲女子科伊爾（Dani Coyle）14歲時發現自己與其他處於發育時期的女孩不同，經醫生檢查後才發現原來她是一名天生雙性人，如今的科伊爾成為性平活動的一份子。圖擷自IG @inter_sexy
25歲女子科伊爾（Dani Coyle）14歲時發現自己與其他處於發育時期的女孩不同，經醫生檢查後才發現原來她是一名天生雙性人，如今的科伊爾成為性平活動的一份子。圖擷自IG @inter_sexy

英國威爾希郡（Wiltshire）史文敦鎮（Swindon）25歲女子科伊爾（Dani Coyle）14歲時發現自己與其他處於發育時期的女孩不同，例如聲線變得低沉，甚至長出喉結；她在家人陪同下求醫，竟驗出體內擁有男性的XY染色體且沒有子宮，胃部更藏有睾丸，才發現自己是一名天生雙性人（Intersex）。

科伊爾表示，父母自小一直將她視作女孩子來養育，14歲時發現自己與其他發育中的少女不同，不但聲線變得低沉、長出喉結，還出現胃痙攣的情況；由於難忍劇痛，她求診後才轉介至專科進行治療。

沒想到經過檢驗結果證實，科伊爾體內擁有XY染色體，沒有子宮，且胃內藏有處於早期癌症病變階段的睾丸。科伊爾表示，「醫生的診斷令我非常震驚，但並不意外，因為我10歲時便察覺到自己似乎有點『與眾不同』」，我的身體對睪酮素（testosterone）沒有產生正常反應，因此我的外貌從出生至今仍像一個女孩，「這很幸運，因為我一直被認為是女性」。

醫生隨後指出科伊爾可以透過手術及荷爾蒙補充療法（hormone replacement therapy）去治療這項缺陷，她便於2009年接受手術，將疑似病變的睾丸切除，同時改變外陰（Vulva）的外觀。

科伊爾說，「我以前一直認為（自己是雙性人這件事）要保密，甚至是一種詛咒，但我現在覺得其實是一種祝福，因可不受性別限制；如今我是性別平權活動的一份子，希望盡力令世人更加關注、接受及包容我們。」

25歲女子科伊爾（Dani Coyle）14歲時發現自己與其他處於發育時期的女孩不同，經醫生檢查後才發現原來她是一名天生雙性人，如今的科伊爾成為性平活動的一份子。圖擷自IG @inter_sexy
25歲女子科伊爾（Dani Coyle）14歲時發現自己與其他處於發育時期的女孩不同，經醫生檢查後才發現原來她是一名天生雙性人，如今的科伊爾成為性平活動的一份子。圖擷自IG @inter_sexy

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文章授權轉載自《香港01》

英國 子宮 性平

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