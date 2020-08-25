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老翁從遊輪摔落靠衝浪板漂洋3天獲救 網友好奇：救命板哪來？

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名55歲的老翁在搭乘遊輪時，不小心從船上摔下，沒想在海上漂流3天才獲救。圖擷自每日郵報
英國一名55歲的老翁在搭乘遊輪時，不小心從船上摔下，沒想在海上漂流3天才獲救。圖擷自每日郵報

老翁從遊輪上摔落海竟漂流了3天，才被經過的遊艇發現救出！日前英國一名55歲的老翁在搭乘遊輪時，不小心從船上摔下，沒想到過了幾天後才被剛好經過的遊艇發現，並趕緊通報海警救援，老翁獲救後向救難人員透露「我已在海上漂流3天」。

根據《 每日郵報 》報導，昨（24）日一名老翁在西班牙馬貝拉（Marbella）海岸被救難人員從海上救出，當時該名老翁穿著整齊並漂浮在海中的衝浪板上，他告訴救難人員自己從遊輪上摔下已在海上漂流3天，所幸最後被一艘經過的遊艇發現，才能順利被救出。

報導中提到，目前只能確認該名老翁是英國人，但他摔下來的遊輪則尚未確定。事發後，救難人員將老翁救到岸邊等待救護車載送至當地的醫院接受低溫治療。

而在這波救援行動中，民眾都對老翁是如何得到救命的衝浪板感到好奇，有網友表示，「我對這個故事很感興趣，因為在海上漂流的時候，能夠找到一個衝浪板是相當不容易的」。警方也尚未釐清該名老翁是剛好去西班牙度假還是本來就住在那，對於事件詳細的經過還是要等到老翁病情好轉後才能調查。

救難人員將老翁從馬貝拉（Marbella）海岸送到埃斯特波納（Estepona）港口等待救護車救援。圖擷自每日郵報
救難人員將老翁從馬貝拉（Marbella）海岸送到埃斯特波納（Estepona）港口等待救護車救援。圖擷自每日郵報

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