健身沒花半毛錢！21歲女用五個月減掉30公斤 衣服尺碼小八號

只要有心減肥，永遠不是明天的事！澳洲一名21歲女子花五個月時間，成功減掉30公斤，她每天早起運動，透過有氧、無氧運動以及飲食調整，原本穿著18號尺寸的衣服，瞬間變成10號，女子表示「最具挑戰性的不是身體疲累，而是精神上的堅持」，成功減肥的她也鼓勵想瘦的女孩堅持才有成效。

根據《每日郵報》報導，來自澳洲維多利亞州的艾莉雅（Aaliyah Graham-Tera），最初體重為110公斤，但她並沒有意識到自己這樣不健康，直到她就醫後，每位醫生都提醒她的體重超重，這會使她生病的風險提高，艾莉雅表示「我對自己感到不滿，在2019年12月，我下定決心要改善自己的健康狀況，我想在21歲生日前做到這點」。

她列下目標後，開始每天到健身房運動，加上YouTube上健身影片，艾莉雅不花錢找私人教練，她利用毅力苦撐下去，她表示「我盡了最大的努力，嚴格控制飲食，只偶爾吃巧克力」。她每天早餐只吃蛋餅或一杯醬果奶昔，午餐吃少量印度米和金槍魚，晚餐只吃蔬菜，並搭配水果少量多餐。

艾莉雅說「她開始進行有氧運動和體重鍛煉，特別是針對核心和臀肌的鍛煉」，她表示「在減肥途中，我在一家雞肉工廠工作，從下午2點開始，一直到晚上11點結束，所以我要早起，早上運動」，她確保我每天不會以相同的方式進行訓練，讓自己愛上運動。