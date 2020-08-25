健身沒花半毛錢！21歲女用五個月減掉30公斤 衣服尺碼小八號
只要有心減肥，永遠不是明天的事！澳洲一名21歲女子花五個月時間，成功減掉30公斤，她每天早起運動，透過有氧、無氧運動以及飲食調整，原本穿著18號尺寸的衣服，瞬間變成10號，女子表示「最具挑戰性的不是身體疲累，而是精神上的堅持」，成功減肥的她也鼓勵想瘦的女孩堅持才有成效。
根據《每日郵報》報導，來自澳洲維多利亞州的艾莉雅（Aaliyah Graham-Tera），最初體重為110公斤，但她並沒有意識到自己這樣不健康，直到她就醫後，每位醫生都提醒她的體重超重，這會使她生病的風險提高，艾莉雅表示「我對自己感到不滿，在2019年12月，我下定決心要改善自己的健康狀況，我想在21歲生日前做到這點」。
她列下目標後，開始每天到健身房運動，加上YouTube上健身影片，艾莉雅不花錢找私人教練，她利用毅力苦撐下去，她表示「我盡了最大的努力，嚴格控制飲食，只偶爾吃巧克力」。她每天早餐只吃蛋餅或一杯醬果奶昔，午餐吃少量印度米和金槍魚，晚餐只吃蔬菜，並搭配水果少量多餐。
艾莉雅說「她開始進行有氧運動和體重鍛煉，特別是針對核心和臀肌的鍛煉」，她表示「在減肥途中，我在一家雞肉工廠工作，從下午2點開始，一直到晚上11點結束，所以我要早起，早上運動」，她確保我每天不會以相同的方式進行訓練，讓自己愛上運動。
減肥半年來，她成功由體重110公斤，衣服尺碼18號的超重女，變成80公斤，穿著10號衣服的女孩，她認為最具挑戰性的是精神上的堅持，她提醒想減肥的人「一定要在開始之前做好心理準備，提醒自己可以做到這一點，並且告訴自己要堅持」，她認為每個人都有自己的減肥步調，未來她將繼續朝著70公斤努力。
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